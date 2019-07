Maduro ratifica carácter emancipador del pueblo venezolano

Caracas, Venezuela. – El presidente Nicolás Maduro, ratificó que el pueblo venezolano mantiene su carácter emancipador, asumido durante más de dos siglos en la lucha por la soberanía.

Tras el nuevo ataque electromagnético contra el Sistema Eléctrico Nacional, el jefe de Estado destacó en la red social Twitter, que Venezuela vencerá todas las dificultades, y va camino a la prosperidad de la población.

El mandatario, a pocas horas de perpetrado el sabotaje contra la central de distribución de la Hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa El Guri, estado de Bolívar, explicó a los venezolanos que se trabajaría por recuperar el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.

El presidente Nicolás Maduro, enfatizó que las agresiones de los meses de marzo y abril de este año, permitieron crear protocolos de protección y seguridad, para garantizar un proceso rápido y estable de reconexión eléctrica.

El ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, precisó que la distribución y suministro de combustibles está garantizado para el mercado interno, tras el nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional.

Desde la página de Twitter de la estatal Petróleos de Venezuela, el titular destacó que los trabajadores de la industria de los hidrocarburos, están desplegados para satisfacer la demanda de la población.

Por su parte, la ministra de Aguas, Evelyn Vásquez, notificó que los trabajadores del sector restituyen paulatinamente el servicio del vital líquido, a medida que entre la generación en los diferentes estados del país.

Argumentó que se atienden de manera priorizada los centros de salud, mediante la distribución de agua potable por carros cisterna; como parte del plan de contingencia en el territorio, con el objetivo de atender a los hospitales a nivel nacional luego de la afectación.

