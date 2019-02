Maduro llama a la solidaridad con Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este miércoles a grupos sociales y políticos a solidarizarse con la nación sudamericana, en medio de las amenazas injerencistas de potencias extranjeras.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario bolivariano ratificó que el país permanece acompañado en la defensa de su autodeterminación.

Asimismo pidió a los movimientos políticos y sociales llevar la verdad de la Patria de Bolívar y Chávez a todos los países, como parte de la lucha por el derecho de los pueblos a un mundo digno y justo.

Este martes, Maduro agradeció la solidaridad de más de 400 delegados de 80 países que asistieron a la Asamblea Internacional de los Pueblos reunidos en Caracas, luego de tantos días de injerencia y acoso auspiciado por la oposición local y el Gobierno de Estados Unidos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.