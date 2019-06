Maduro denuncia corrupción y robo de la derecha venezolana

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes la trama de corrupción de la derecha venezolana, encabezada por Juan Guaidó, quienes se robaron fondos y recursos de la supuesta «ayuda humanitaria» y desviaron fondos del Estado.

«Se burlaron del Gobierno de EE.UU. y de la ayuda humanitaria. Las pruebas están saliendo», dijo el presidente desde el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas.

A petición de Maduro, el ministro Jorge Rodríguez ofreció nuevos detalles de la trama de corrupción de la derecha para robar fondos del Estado venezolano y apropiarse del flujo de recursos aprobados por Estados Unidos para financiar las operaciones en la frontera con Colombia para el manejo de la supuesta ayuda humanitaria.

Rodríguez también detalló que los recursos del Concierto Live Aid, realizado en la frontera colombo-venezolana el 22 de febrero, fueron robados por Guaidó

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.