Llegará a Cuba expresidenta argentina

La expresidenta y actual precandidata a vicepresidenta argentina Cristina Fernández, partió hoy rumbo a Cuba para seguir de cerca la evolución de su hija Florencia Kirchner, hospitalizada en la isla desde marzo último.

La actual senadora por Unidad Ciudadana estará unos 8 días en Cuba, del 2 al 10 de julio; en sus dos anteriores viajes a la isla para ver a su hija, la exmandataria informó las fechas de su estancia.

Internada con síndrome de estrés postraumático, Florencia Kirchner había viajado a principios de marzo para un curso que tomaría en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, pero no pudo regresar a su país por problemas de salud.

Desde entonces, es atendida en el habanero Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas; en un video difundido en las redes sociales, Fernández denunció cómo la feroz persecución política contra su hija debilitó su estado de salud.

