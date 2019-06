Líderes asiáticos buscan acuerdo de libre comercio

Los ministros de Economía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se pronunciaron por terminar este año las negociaciones sobre lo que podría ser el mayor tratado de libre comercio del mundo.

En la reunión inscrita en la 34 Cumbre de la Asociación, que sesiona en Tailandia hasta este domingo, los asistentes evaluaron la marcha del proceso de creación de la Asociación Económica Integral Regional y manifestaron la voluntad de agilizarlo.

Este pacto agrupará a 16 naciones de Asia-Pacífico, a la mitad de la población mundial y casi a la tercera parte del Producto Interno Bruto global, con lo que será la mayor área de libre comercio del planeta.

Sus firmantes serían los 10 miembros de la Asociación: Brunéi, Cambodia, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, además de China, Corea del Sur, Australia, India, Japón y Nueva Zelanda.

