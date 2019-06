Lectora británica señala omisión en serie televisiva Chernóbil

Una lectora británica criticó en el diario The Guardian, la omisión de la ayuda brindada por Cuba a los niños víctimas del desastre nuclear de Chernóbil en la serie de televisión homónima.

Millones de personas han visto la serie, pero en ella no se menciona una parte importante de la historia, y es que a raíz de la catástrofe, Cuba acogió a 20 mil niños afectados por el cáncer, recordó la doctora Doreen Weppler-Grogan.

En la misiva, la lectora londinense resalta el carácter gratuito del tratamiento médico, la educación, la ropa, el alojamiento y el resto de los servicios brindados por la isla caribeña.

Ningún otro país en el mundo puso en práctica un programa masivo similar, agrega el texto, tras señalar que además, el programa de cooperación continuó incluso después del cambio de gobierno en esa antigua república soviética.

