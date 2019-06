La guerra comercial con China sería el fin de Trump

El ciclo del mercado estadounidense pasó de una fase de expansión a otra de recesión, por primera vez desde 2007, estimó Morgan Stanley, quien advirtió sobre las consecuencias de una guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Por su parte, Chetan Ahya, economista jefe de Morgan Stanley, estimó que si la Casa Blanca insiste en mantener sus aranceles sobre productos chinos, y el gigante asiático responde, podrían terminar en una recesión en tres trimestres.

Según Ahya, de continuar el diferendo, el crecimiento de Estados Unidos se verá afectado a medida que los costos aumenten, la demanda se ralentice, y las empresas reduzcan el gasto, expresó.

Si estas previsiones se cumplen, el presidente Donald Trump podría ver en peligro sus planes de reelección, porque daría munición a los demócratas, que buscan reinstalarse en la Casa Blanca.

