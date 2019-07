La Fuerza Armada Bolivariana garantiza una Venezuela libre

Caracas, Venezuela. – El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ratificó la cohesión en las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como garantía para la defensa de la paz y soberanía del país.

El jefe de Estado aseguró que el cuerpo castrense está conformado por hombres y mujeres preparados en unión Cívico-Militar para proteger los derechos del pueblo.

Maduro recientemente, exhortó a las filas a fortalecer la unión y lealtad para garantizar la estabilidad del país, durante el acto de transmisión de mando de los componentes que lo integran, en el Patio de Honor de la Academia Militar en Caracas.

Igualmente, el dignatario agradeció la labor de los comandantes del Ejército Bolivariano, de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Milicia, ante las constantes amenazas de intervención militar extranjera, cumpliendo una carrera ejemplar, con liderazgo probado en batalla.

