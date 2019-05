La ANC de Venezuela allana inmunidad de diputados opositores

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó el allanamiento a la inmunidad parlamentaria a seis diputados del órgano legislativo en desacato, implicados en el intento de golpe de Estado.

El presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, indicó en sesión ordinaria que el Poder Plenipotenciario tiene el deber de autorizar la continuidad del enjuiciamiento a los parlamentarios opositores, quienes ‘participaron de manera flagrante’ en los hechos del 30 de abril.

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela explicó que los diputados no van a un antejuicio de mérito, tras cometer los actos en flagrancia.

Por su parte, el vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido, Darío Vivas, aseguró que el pueblo bolivariano respalda la decisión de abrir juicio a los que han actuado en contra de la estabilidad y la paz, en contra de la Constitución.

