Japón ofrece ayuda a indonesia tras tsunami

El canciller japonés, Taro Kono, aseveró que su nación está lista para brindar todo el apoyo posible a Indonesia en la recuperación de las áreas afectadas por el tsunami del sábado pasado.

El ministro de Relaciones Exteriores japonés envió un mensaje a su homólogo indonesio, Retno Marsudi y ofreció sus condolencias al pueblo y gobierno de ese país por la tragedia que ya supera los 280 muertos.

La causa del tsunami fue un corrimiento del suelo submarino en el estrecho de Sonda, que separa a Sumatra y Java, provocado por el volcán Anak Krakatoa.

El peor desastre de esa naturaleza en Indonesia ocurrió en 2004, cuando un terremoto de 9,3 grados en la escala de Richter frente a la isla Sumatra causó un tsunami que dejó más de 200 mil muertos.

