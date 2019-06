Israel lanza ataque aéreo sobre Siria

Damasco, Siria. – La defensa antiaérea siria repelió este domingo un ataque israelí de misiles contra el aeropuerto militar T-4, en el este de la provincia siria de Homs, a 210 kilómetros al norte de Damasco, informó la televisión estatal.

Las autoridades dijeron que un soldado murió y 2 resultaron heridos, mientras un depósito de municiones fue alcanzado, y algunos edificios y pertrechos sufrieron daños; el ataque es el segundo que hace Tel Aviv contra sitios sirios en menos de 24 horas.

Por otro lado el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, y las autoridades de Israel han pactado una tregua para la Franja de Gaza que ha entrado en vigor tras la última escalada de violencia.

Bajo la mediación de Egipto, el alto el fuego entre Israel y la organización islamita palestina, Hamás, entró en vigor después de tres días de violencia que han dejado un total de 27 muertos.

