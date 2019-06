Irán impedirá cualquier violación de su territorio

El vocero de la cancillería iraní, Abbas Mousavi, afirmó que impedirán cualquier violación de su territorio, en alusión al reciente suceso de un dron estadounidense derribado cuando volaba sobre el espacio aéreo de ese país.

Independientemente a cualquier decisión de Estados Unidos, no permitiremos acto de intrusión en la República Islámica, y enfrentaremos cualquier amenaza a nuestra integridad, afirmó el diplomático.

Los comentarios de Mousavi responden a declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la cancelación de un ataque contra Irán, porque no era proporcional al derribo de un avión no tripulado.

El portavoz agregó que sus decisiones no están sujetas a las de Estados Unidos, que enfrentarán cualquier agresión tanto si son amenazas de nivel como si no y además que precisó que en ninguno de los dos casos Irán viola el acuerdo nuclear.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.