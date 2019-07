Investigan a agentes fronterizos norteamericanos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció que dará inicio a una investigación a un grupo privado de la red social Facebook, donde se encontraron pruebas de discriminación a los migrantes que intentan ingresar al país norteamericano.

La sala de prensa Propública realizó una investigación preliminar en la que detectaron el grupo privado de Facebook denominado Soy 10-15, el cual cuenta con al menos 9500 miembros, entre ellos, agentes activos y retirados de la oficina.

La jefa actual de esa entidad aseguró que «estos mensajes son inapropiados y contrarios al honor y la integridad que veo día tras días en nuestros agentes».

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció que notaron la perturbación de esas actividades secretas en las redes sociales, además aceptaron que cierta cantidad de empleados pueden estar incluidos en ese grupo.

