Incendios forestales mantienen en jaque a Portugal

Lisboa, Portugal . – Fue la última imagen que vi del incendio, a pesar de tener que dejar allí a mi familia, explica el bombero Hélio Madeiras, de 36 años, que tomó esta impactante fotografía que publicó en las redes sociales con el objetivo de avisar del peligro a sus familiares y a sus amigos. Después de hacer la foto el bombero fue enviado a Oliveira de Frades, distrito de Viseu para reforzar la lucha contra el fuego.

Tras ser compartida miles de veces, la foto se ha convertido en una imagen icónica de los devastadores incendios que azotan el país. El humo negro que cubre por completo las aldeas fascina e hipnotiza por su desmesurado tamaño, que ilustra la dimensión de la tragedia que sacude Portugal.

Desde el pasado domingo han se han declarado más de 700 incendios que han obligado a intervenir a cuatro mil bomberos y que han costado la vida a al menos 38 personas.

