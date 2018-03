Incautan armas israelíes y estadounidenses a terroristas en Siria

El cuerpo de inteligencia siria confiscó grandes cantidades de armas y municiones de producción israelí y estadounidense destinadas a los grupos terroristas en Guta Oriental, al este capitalino, informaron medios televisivos.

Imágenes difundidas por esos medios sirios mostraron el equipamiento militar incautado, también producido en Francia y Reino Unido, precisaron las fuentes.

El arsenal capturado incluye decenas de miles de proyectiles para ametralladoras, misiles antiblindados portátiles, bombas modernas, ametralladoras medianas y fusiles M-16, y decomisaron drogas, equipos médicos y modernos medios de telecomunicación satelital.

Por otro lado, en otra operación por separado dentro de Guta Oriental los soldados sirios hallaron e incautaron un gran depósito de cohetes tierra-tierra y lanzadores móviles.

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.