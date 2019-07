Gobierno de Venezuela reanudará diálogo con la oposición

Caracas, Venezuela. – El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó la reanudación esta semana, en Barbados, del diálogo con sectores de la oposición para solucionar la crisis política existente en el país.

Rodríguez acompañó su mensaje en la red social Twitter con el comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega acerca de que las partes han decidido continuar el proceso de negociación facilitado por el país nórdico.

A propósito del anuncio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la solución de los conflictos por la vía del diálogo político y el fortalecimiento de la unión cívico militar conservarán la paz en el país.

En la graduación este domingo de nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional, el mandatario ratificó a Vladimir Padrino como ministro de Defensa y anunció cambios en otros altos mandos del Estado Mayor de la institución castrense.

