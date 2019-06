Gobierno de Venezuela fortalece alianzas con Naciones Unidas

El Gobierno venezolano apuesta por ampliar la cooperación con la Organización de las Naciones Unidas en materia de salud, educación, servicios públicos y nutrición, ratificó la vicepresidenta ejecutiva del país sudamericano, Delcy Rodríguez.

Luego de encabezar un encuentro con representantes del organismo multilateral, Rodríguez denunció el impacto del cerco económico y financiero de Estados Unidos para la nación.

Denunciamos el bloqueo criminal contra Venezuela para que lleguen los alimentos y medicinas; las sanciones ilícitas de Washington son delitos de lesa humanidad, rechazó, y añadió que esas medidas afectan además a los diplomáticos venezolanos en el extranjero, con el congelamiento de sus cuentas.

La vicepresidenta adelantó que las autoridades nacionales mantendrán encuentros similares cada mes, para la consolidación del trabajo y la cooperación con la Organización de Naciones Unidas.

