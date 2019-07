Fuerza sindical panameña exigió cese del bloqueo a Cuba

Panamá. – La Central de Trabajadores de Panamá entregó una carta a la embajada de Estados Unidos, en la que exige el cese del bloqueo impuesto por Washington a Cuba.

En el documento se acusa de violar el derecho internacional y la convivencia pacífica entre los pueblos a la Ley Helms-Burton y las demás que conforman el bloqueo económico, comercial y financiero a la mayor de las Antillas.

La central sindical recordó que la guerra fría es pasado, por lo que no tiene sentido revivirla porque el mundo actual es multipolar, donde el multilateralismo se impondrá en el nuevo orden económico y político del planeta.

El documento rechazó, además, la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, que arreció la agresión a los cubanos, al tiempo que intenta condenar a millones de hombres y mujeres a la falta de medicamentos, alimentos y demás insumos necesarios para ejercer el derecho a la vida.

