Fuerza Armada venezolana activa Sistema Defensivo Territorial

Caracas, Venezuela. – La Fuerza Armada Nacional Bolivariana activó los protocolos del Sistema Defensivo Territorial para la protección de la población ante el nuevo ataque electromagnético contra la generación energética de Venezuela.

El Comando Estratégico Operacional, mediante Twitter, notificó que el objetivo es velar porque se restablezcan los servicios públicos en el menor tiempo posible.

Cumpliendo instrucciones precisas de nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro, el Sistema Defensivo Territorial activa los diferentes protocolos para atender las contingencias que se presenten, para garantizar la seguridad del pueblo venezolano y la restitución de sus servicios básicos’, difundió en la plataforma digital.

A su vez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, indicó que los cuerpos de seguridad se mantienen desplegados en el país para velar por la paz.

El Instituto de Aeronáutica Civil de Venezuela notificó que tras el nuevo ataque electromagnético contra el Sistema Eléctrico Nacional las operaciones aéreas se mantienen estables.

A través de la red social Twitter, la institución explicó que fueron activados los protocolos para el suministro de energía alternativa en todos los centros encargados de la navegación segura en el área nacional e internacional.

Por su parte, el ministro de Transporte en la nación suramericana, Hipólito Abreu, informó que las terminales marítimas también brindan atención estable a los clientes.

Igualmente, el sistema de transporte masivo Metro de Caracas mantiene activas cuatro rutas con unidades de Metrobús para movilizar a los usuarios durante la jornada de este martes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.