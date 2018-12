Fuerte oposición en México a recortes presupuestarios

El actual recorte presupuestario causa indignación entre la oposición en la Cámara de Diputados de México, donde un áspero debate sigue hoy instalado en las bancadas.

El presupuesto para el venidero año propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador es menor en 0, 2 por ciento que el vigente, pero sigue alto, según estadistas.

El presidente mexicano dijo que hace énfasis en una redistribución que tiene en su perspectiva más realista al sector social de menores ingresos.

Asimismo, López Obrador aseguró que la oposición al paquete económico no es tanto al recorte en sí, como hacia donde está dirigido, es decir, aquellos gastos que no aportan a la economía y abren puertas a la corrupción, pues el financiamiento de los programas sectoriales están bien protegidos en el presupuesto.

