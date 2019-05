Feria de Salud beneficia a bolivianos

La XVIII Feria de Salud de Bolivia beneficia desde a los pobladores de la ciudad de Santa Cruz, con una atención completa y gratuita, aun cuando las autoridades departamentales se oponen al nuevo sistema médico implementado en el país.

Durante 3 días, especialistas, médicos generales, profesionales y técnicos en salud, que incluyen enfermeras, personal de laboratorio, farmacéuticos y odontólogos, ofrecen consultas y tratamientos totalmente gratuitos a la población.

Estas ferias constituyen un apoyo al Sistema Único de Salud, con el objetivo de brindarle atención médica, universal, gratuita y de calidad, a más de la mitad de la población, que en la actualidad no cuenta con seguro médico ni están en condiciones de atenderse por la vía privada.

Hasta la fecha, se logró inscribir y atender a más de 2 millones de personas con esa iniciativa de atenciones médicas del presidente Evo Morales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.