Expone Venezuela avances en materia legislativa (+Fotos)

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, expuso hoy ante la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, los avances en materia legislativa logrados en Venezuela.

En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el máximo dirigente del órgano estuvo acompañado por la primera y segunda vicepresidentas de la Asamblea, Tania Díaz y Gladys Requena, respectivamente.

Previo a la visita, Cabello manifestó que expondría a la representante de Naciones Unidas el odio visceral de la derecha al pueblo venezolano que se identifica con la Revolución bolivariana.

El encuentro forma parte de la agenda de reuniones que inició la representante de ONU el pasado miércoles, cuando se reunió con el canciller Jorge Arreaza para evaluar las consecuencias del bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra el país sudamericano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.