Exguerrillero colombiano obtiene la libertad

El exlíder de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, fue liberado luego de más de un año de detención.

Santrich en una rueda de prensa enfatizó que tiene un compromiso irreductible con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ente creado para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado, y contribuir en la reconciliación nacional.

También señaló su compromiso con la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional acordado en La Habana para procesar a los actores del conflicto armado, en las altas cortes de Colombia.

Santrich fue puesto en libertad este jueves, un día después que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenara su excarcelación, luego que un fallo del Consejo de Estado ratificara su investidura como congresista.

