Ex magistrado que condenó a Lula en la mira de la justicia

El exjuez federal Sergio Moro, quien condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, tiene cuatro procesos contra él en la justicia brasileña.

Moro encabezará el Ministerio de Justicia en el futuro gobierno del presidente electo Jair Bolsonaro sin haberse librado completamente de los cuestionamientos de los que fue objeto en el Consejo Nacional de Justicia en los últimos meses.

El exmagistrado ha declarado que, pese a aceptar el cargo de ministro, no migró para la política, y argumentó que asumirá un puesto predominantemente técnico, pero que no podía ser ingenuo.

Sergio Moro traicionó sus declaraciones de hace dos años, cuando dijo estar bien lejos de la política, y dio ahora el SÍ a la invitación de Bolsonaro, para que el 1 de enero encabece la cartera de Justicia.

