Evo Morales rumbo a Cumbre del MERCOSUR

Santa Fe, Argentina. – El presidente boliviano, Evo Morales, viajó a la ciudad de Santa Fe, Argentina, para participar en la Cumbre 54 de Presidentes del Mercado Común de Sur, MERCOSUR, donde sostendrá reuniones con sus homólogos del bloque regional.

MERCOSUR está constituido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de Bolivia, en proceso de adhesión plena, y además son Estados asociados: Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.

El viceministro de Comercio e Integración boliviano, Benjamín Blanco, señaló desde Argentina, que la adhesión al Mercosur permitirá articular el océano Pacífico y el Atlántico, y fortalecerá el intercambio comercial.

Blanco destacó la importancia de ese paso, pues la nación comparte fronteras con integrantes del Mercosur, al que calificó de mercado natural, donde exportan fundamentalmente gas, y en la Cumbre Bolivia presentará acuerdos sobre la hidrovía Paraguay-Paraná.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.