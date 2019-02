Evo Morales insiste en diálogo para Venezuela

El presidente boliviano, Evo Morales, solicitó al llamado Grupo de Lima la búsqueda de una solución para Venezuela a partir del diálogo, como una opción para salvar vidas y evitar la guerra.

Hermanos Presidentes del Grupo de Lima; respetando nuestras diferencias políticas y como líderes democráticamente electos les pido, con mucho respeto, que busquen una solución mediante el diálogo, escribió Morales en su cuenta en Twitter.

El mandatario boliviano ha llamado en reiteradas oportunidades a los homólogos latinoamericanos y caribeños a adoptar una clara postura en favor de la paz, o en contra de la guerra.

En Bolivia, organizaciones sociales y sectores de izquierda y progresistas sumaron sus voces en defensa de la soberanía de Venezuela y el respeto a la constitucionalidad del país, con un presidente electo democráticamente, Nicolás Maduro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.