Evo Morales felicita a La Paz por aniversario

La Paz, Bolivia. – El presidente de Bolivia, Evo Morales, felicitó al departamento de La Paz y destacó su ejemplo de lucha por la libertad a propósito de conmemorarse el 210 aniversario del grito libertario.

Este día tuvo lugar la Revolución de La Paz cuando insurgentes, encabezados por Pedro Domingo Murillo, se levantaron en contra del dominio español, y del Gobernador Tadeó Dávila, aprovechando la Fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad.

La Paz, es ejemplo de lucha por la libertad con generosidad, dignidad e identidad y su pueblo trabajador y revolucionario contribuye cada día al engrandecimiento de nuestra querida Bolivia, escribió Morales en su cuenta en Twitter.

El vicepresidente Álvaro García Linera anunció que las inversiones potencian el desarrollo económico y social de esa localidad y permiten que en su aniversario, La Paz mantenga dinámica productiva, comercial y laboral muy importante.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.