Estudiantes estadounidenses exigen ley de control de armas

Miles de alumnos en Estados Unidos protestarán el próximo miércoles para exigir al Gobierno una ley de control de armas, tras los tiroteos registrados recientemente, como el ocurrido en Parkland, Florida, donde 17 niños fueron asesinados por un compañero con un rifle.

Algunas escuelas anunciaron que suspenderán a quienes asistan a las marchas, mientras que algunos colegios secundarios y universidades se han mostrado a favor de la manifestación.

Asimismo, en Texas y Arizona algunos directores de centros estudiantiles han sido severamente criticados por suspender a jóvenes que asistieron a las recientes protestas realizadas por las víctimas de Florida y en contra de la venta de armas.

El próximo mes realizarán más manifestaciones en todo el país y conmemorarán el aniversario de la masacre escolar de Columbine, Colorado, en la que 13 estudiantes fueron asesinados por sus compañeros.

