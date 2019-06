Estados Unidos siembra guerras y cosecha contaminación

El proyecto Los costos de la guerra, de la politóloga Neta Crawford, determinó que el Departamento de Defensa estadounidense es el mayor consumidor institucional mundial de petróleo, y el productor más grande de gases de efecto invernadero.

En su trabajo, la investigadora recuerda que Estados Unidos tiene el presupuesto de defensa más grande del mundo, y que supera a la suma de los de Rusia y China.

Contando con más de dos millones de militares, 11 portaviones nucleares y una potente aviación, Washington participa en operaciones supuestamente antiterroristas en más de 80 países, y el uso de tanta fuerza militar requiere grandes cantidades de energía, indica el estudio

Crawford estableció que el Pentágono emplea grandes cantidades de combustibles fósiles, y el Departamento de Defensa fue responsable de la emisión de un total de un millón de toneladas métricas de gases de efecto invernadero

