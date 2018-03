Estados Unidos prohíbe transacciones con criptomonedas venezolanas

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva en la que prohíbe cualquier transacción con criptomonedas emitidas por el gobierno venezolano, o en nombre de este.

Según el documento consignado por Trump, queda prohibida toda transacción, provisión o financiamiento por parte de una persona de Estados Unidos o dentro del país, con cualquier moneda digital que sea emitida por, para o en nombre del amenaza extraordinaria.

En el texto se establece que esa nueva medida coercitiva en contra de Venezuela, es un paso adicional tras la orden ejecutiva firmada por el expresidente Barack Obama, que declaró al país suramericano como una amenaza extraordinaria.

De igual manera, en el texto oficial también se explica que esa resolución se hace en el marco de las fuertes sanciones anunciadas por el jefe de la Casa Blanca, el pasado agosto de 2017.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.