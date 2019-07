Estados Unidos derriba dron iraní

El presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó el derribo de un dron iraní en inmediaciones del Estrecho de Ormuz, escenario de las recientes tensiones geopolíticas entre Washington y Teherán.

En declaraciones recogidas por la prensa estadounidense, Trump aseguró que la fuerza naval estadounidense destruyó el artefacto por haberse acercado a poco más de 900 metros de distancia de uno de sus buques anfibios.

El pasado 20 de junio la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán derribó un artefacto volador no tripulado estadounidense que violaba el espacio aéreo iraní.

La Casa Blanca argumentó que el dron volaba en aguas internacionales y posteriormente acusó a Teherán de una serie de sabotajes de origen desconocido a diferentes barcos petroleros, algo que ha sido negado por el Gobierno persa quien por el contrario señala que se trató de operaciones de falsa bandera.

