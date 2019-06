Entre demócratas y encuentros bilaterales

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien continúa en la Cumbre del G20 en Japón, ha mantenido allí una apretada agenda con otros líderes, pero sin dejar de seguir el debate demócrata en su país.

Durante la discusión de dos días concluida anoche entre los aspirantes del partido azul a la Casa Blanca, el mandatario republicano hizo algunas publicaciones en Twitter sobre el tema, y lo mencionó en declaraciones a los medios.

Entre sus primeros encuentros durante la cumbre que concluirá este sábado, el gobernante norteamericano se reunió con los primeros ministros de Japón, Shinzo Abe; y de la India, Narendra Modi, con quienes además celebró un encuentro trilateral.

De todas sus actividades hasta el momento, la más seguida fue la reunión que sostuvo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un intento por retomar la agenda trazada en un encuentro previo en Helsinki.

