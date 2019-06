En Chile mineros y docentes siguen en paro

Sindicalistas de Chile aseguraron que la empresa Líder podría sumarse al paro nacional del Colegio de Profesores de la nación suramericana y al que mantienen los mineros del cobre de Chuquicamata.

La directiva del Sindicato Interempresa Líder informó que esta semana podrían aprobar la huelga, tras rechazar la última oferta del viernes pasado por parte de Walmart, la trasnacional norteamericana a la que pertenecen.

Explicaron que hasta el jueves, los más de 17 mil afiliados votarán si van al posible paro, que será el más grande del sector privado en Chile con el cierre de unos 100 supermercados.

Asimismo aclararon que los planes de reconversión laboral de Walmart incluyen la eliminación de puestos de trabajo, imponer una extrema multifuncionalidad de los operadores y pagar menos beneficios.

