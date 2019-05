El Primero de Mayo en otras latitudes

En Venezuela, este Primero de Mayo se efectuó una gran marcha en defensa de su soberanía, pocas horas después de un fallido golpe de estado con la complicidad confesa de Estados Unidos y la ultraderecha interna.

Quito, capital de Ecuador, fue escenario de manifestaciones pacíficas para exigir respeto a los derechos laborales y el fin de los despidos, así como frenar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entre otras demandas en contra de privatizaciones y paquetazos.

Por más empleos, verdad y justicia se manifestaron hoy los uruguayos en la tradicional celebración del Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza Mártires de Chicago.

Entretanto, las centrales sindicales brasileñas, por primera vez de forma unitaria, celebraron el Día Internacional de los Trabajadores, en una nueva demostración de resistencia contra el retroceso social que impone el Gobierno de Jair Bolsonaro.

Actos y manifestaciones se realizaron hoy en Santiago de Chile y en otras 23 ciudades de ese país, con amplios reclamos contra las políticas neoliberales que impulsa el gobierno de Sebastián Piñera.

En Guatemala la fecha adquirió mayor connotación este año y sirvió para denunciar la persecución contra los dirigentes sindicales, la corrupción y la violación de los derechos humanos.

Con un paro nacional Argentina amaneció este Primero de Mayo, con otra protesta del sector del transporte a lo que se sumaron otras iniciativas para rechazar el ajuste económico y la instalación de las conocidas ollas populares, una especie de cacerolas grandes con alimentos que reparten a los que pasan por el lugar.

Miles de franceses se manifestaron en el Día Internacional de los Trabajadores, en defensa de los derechos laborales y sociales de la población.

