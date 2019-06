Docentes chilenos multiplican protestas

La efervescencia en el magisterio chileno crece con la continuación del paro nacional indefinido del Colegio de Profesores mientras hoy la educación preescolar también realizará un paro de advertencia.

El gremio, que agrupa a maestros de primaria y secundaria, pasó toda la jornada de este lunes analizando las propuestas del Ministerio de Educación en las asambleas en las bases, en las cuales con más del 91 por ciento de los votos triunfó la decisión de rechazarlas y en consecuencia continuar el paro al menos por una semana más.

En su propuesta, el Ministerio de Educación establece una serie de compromisos, entre ellos actuar ante actos de violencia contra los docentes en las escuelas y retomar un proyecto para castigar con penas de cárcel a quienes agredan a los docentes.

Asimismo se tramitará un reglamento para regular las horas lectivas y no lectivas y evitar la doble evaluación docente.

