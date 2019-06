Día Internacional de la Infancia durará un mes en Vietnam

Como cada año en ocasión del Día Internacional de la Infancia, Vietnam lanzó el Mes de Acción Nacional por los Niños en defensa de sus derechos a la salud, la educación y la felicidad en general.

Realizadas a lo largo de todo el país, esta vez las actividades estuvieron inspiradas en el lema unir las manos por los niños pobres y de las etnias, en aras de asegurar igualdad de oportunidades para todos los infantes.

También pidió a los medios aumentar las actividades comunicacionales encaminadas a aumentar la conciencia pública sobre las leyes y políticas sobre los niños y contra el matrimonio infantil, la deserción y los abusos contra los menores.

Vietnam fue el primer país de Asia y el segundo del mundo en aprobar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y los hace valer a través de la Constitución, las políticas y las leyes.

