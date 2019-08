Destacan resistencia de Venezuela ante bloqueo económico

El secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, David Choquehuanca, destacó la resistencia de Venezuela ante las agresiones económicas.

Ningún otro país ha resistido al asedio, ataque y bloqueo económicos como Venezuela, expresó el diplomático boliviano al subrayar los esfuerzos del Gobierno y el pueblo venezolanos, para continuar la construcción del proceso revolucionario.

Aseveró, asimismo, que los principios del ALBA, mecanismo de integración regional impulsado por los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez, radican en afianzar la solidaridad y fortalecer la lucha contra la explotación y el dominio.

Nuestros pueblos están despertando, y construyen medidas para que nos respeten nuestras diferencias, enfatizó Choquehuanca en declaraciones difundidas por Venezolana de Televisión.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.