Destacan profesionalidad del Ejército de Venezuela

El Coronel estadounidense Larry Wilkerson, estimó que una invasión de tropas a Venezuela tendría un efecto terrible para su país.

Wilkerson, exjefe de personal del ex Secretario de Estado Colin Powell, y ahora profesor adjunto de gobierno y políticas públicas en el Colegio de William y Mary, destacó la profesionalidad del Ejército de Venezuela.

El presidente Donald Trump debería ser muy, muy cuidadoso al decir que enviará marines o soldados a Venezuela, porque el ejército venezolano se unirá de inmediato; nos llevará a las colinas, y luchará contra nosotros como lo hicieron los vietnamitas durante la Guerra de Vietnam, afirmó.

Apuntó que la resistencia de los venezolanos enviará de vuelta a casa a los invasores, y no tendremos mucho éxito allí; el ex militar estadounidense calificó de incompetentes a la actual directora de la CIA, Gina Haspel, y a la propia agencia.

