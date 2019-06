Desmienten otra falsa noticia de Donald Trump

Washington, EE.UU. – Luego de largas negociaciones, México llegó a un acuerdo con Estados Unidos, que tendría como objetivo, según la parte norteña, reducir número de migrantes a través de la frontera común.

Pero en realidad, el texto lo que propone es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador siga con la misma política migratoria que suscribe la ley nacional, reforzando la frontera a partir de elementos del orden.

Al quedar desmentido por el periódico The New York Times, el presidente estadounidense, Donald Trump, enfureció, publicó en Twiter una lista de ofensas contra el medio de prensa y habló de un supuesto acuerdo secreto que el presidente mexicano no develaría, hasta que lo vote su Congreso.

Ese twit levantó las alarmas en el sur, y el canciller mexicano, Marcelo Ebrar, desmintió el falso convenio secreto, un caso más de fake news o noticia falsa en la historia política norteamericana bajo la era Trump.

