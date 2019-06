Desarman nuevo intento de golpe de la oposición venezolana

El vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó sobre la frustración de un nuevo intento de golpe de Estado en contra del Presidente venezolano Nicolás Maduro.

Rodríguez afirmó que, como parte de este plan, iba a ser tomada la base militar La Carlota, ubicada en Caracas, donde llevarían a Raúl Baduel, que iba a ser proclamado como Presidente en los canales de televisión del Estado.

Entre las acciones previstas, se encontraba el bombardeo del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, y el asesinato del presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros.

El funcionario responsabilizó a los presidentes Iván Duque, de Colombia, y el chileno Sebastián Piñera, de financiar estas violentas acciones para deponer a su homólogo; pero oficiales venezolanos desarrollaron una operación de inteligencia que permitió develar todos los detalles.

