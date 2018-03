Derrumbre de puente en Miami-Dade deja muertos y heridos

Miami, Estados Unidos. – El jefe del Cuerpo de Bomberos del condado estadounidense de Miami-Dade, Dave Downey, informó que el colapso de un puente peatonal cerca de la Universidad Internacional de Florida, dejó al menos 6 víctimas mortales y varios heridos.

En una conferencia de prensa, Dave Downey dio a conocer que otras 10 personas fueron trasladadas al hospital y que buscarán en los escombros hasta que esten seguros de que no hay otros sobrevivientes.

El jefe de la División de Rescate, Paul Estopinan, indicó que los trabajadores de emergencias encontraron 8 vehículos atrapados debajo del puente peatonal y ratificó que las autoridades planeaban continuar las labores de búsqueda durante toda la noche de este jueves.

El gobernador de Florida, Rick Scott, aseguró que una investigación llegará al fondo de lo sucedido y que cualquier responsable de haber hecho algo mal o ilegal tendrá que rendir cuentas.

