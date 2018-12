Denuncian actitud de Colombia contra Venezuela

Caracas, Venezuela. – El periodista José Vicente Rangel consideró este domingo que el rechazo de Colombia a normalizar sus relaciones con Venezuela responde a un intento por encubrir la pérdida de popularidad del presidente Iván Duque.

Rangel recordó que Duque manifestó la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Venezuela a partir de enero al no reconocer la reelección del presidente Nicolás Maduro, lo que constituye una agresión a la institucionalidad democrática bolivariana.

A su vez, el analista peruano Farid Kahhat planteó que las contradicciones internas del Grupo de Lima, formado por gobiernos contrarios al de Venezuela, se agudizarán a partir de las posiciones encontradas de México y Brasil.

Kahhat explica que mientras el nuevo mandatario brasileño Jair Bolsonaro se opone a las fuerzas de izquierda en América Latina, el mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha negado a atacar al gobierno de Venezuela.

