Denuncia Venezuela ofensiva de diario español

El Gobierno de Venezuela rechazó un artículo publicado por el diario El Mundo, el cual se suma a la campaña internacional de instigación a la violencia contra el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Mediante una carta emitida por la embajada venezolana en España a Francisco Rosell, director del rotativo español, la cancillería repudió un artículo firmado por Daniel Lozano, corresponsal del periódico en Caracas, titulado Nicolás Maduro presidente paria en 2019.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela enfatizó que en la publicación el periodista ofrece una visión sesgada que viola todo código de estilo y contradice la vocación plural que afirma tener su periódico.

La misiva, señala que Lozano se hace eco de las posiciones asumidas por voceros de la ultraderecha venezolana y además omite datos como el voto de más de 6 millones de electores que respaldaron a Maduro.

