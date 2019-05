Denuncia Rusia maniobras para derrocar al gobierno venezolano

Rusia denunció las negociaciones de la oposición de Venezuela con el Comando Sur norteamericano, para intentar un derrocamiento del legítimo Gobierno de Nicolás Maduro.

La vocera de la cancillería rusa, María Zajárova, se refirió a Carlos Vecchio, un ayudante del diputado opositor Juan Gauidó, quien publicó una carta en Twitter dirigida al jefe del Comando Sur, Craig Faller.

Vecchio se refiere a la planificación y la estrategia de operaciones para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano, y restaurar la democracia, en una repetición de la retórica empleada por la oposición.

Llamamos a todos los políticos responsables en Venezuela a atenerse solo a los métodos políticos en el diferendo interno, afirmó la funcionaria, y dijo: consideramos inadmisibles los pasos dados para provocar una guerra civil, y los intentos de derrocar por la fuerza a un presidente legítimo.

