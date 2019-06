Denuncia China acciones estadounidenses

Washington calculó mal, y eligió al rival equivocado al seguir presionando a Beijing, sostiene en su editorial el Diario del Pueblo, periódico del Partido Comunista chino, que acusa a Estados Unidos de preocuparse más de mantener su hegemonía que de buscar el crecimiento y el desarrollo.

El artículo sostiene que algunas personas en Estados Unidos están diciendo que la llegada de una nueva era para China, significa el fin de una era para ese país norteamericano, y ejercen una presión obstinada sobre la nación asiática.

El Diario del Pueblo explica que los esfuerzos de Washington por castigar a China, están dañando su propia economía y costando empleos a los estadounidenses.

Destaca el ejemplo de los Iphone, detallando que, si bien el producto ha sido diseñado y desarrollado en Estados Unidos, sus componentes provienen de Japón, Europa y Corea del Sur, mientras que los propios dispositivos se ensamblan en China.

