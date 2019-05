Defensa rusa impide ataque de extremistas en Siria

La defensa de la base aérea rusa de Jmeimim, en Siria, rechazó un ataque con seis misiles del grupo terrorista Jabhad An Nusra, concentrado en la provincia de Idlib, informó el Ministerio de Defensa.

De acuerdo con la referida dependencia, las formaciones extremistas continuaron sus ataques desde la zona de distensión de Idlib, a pesar de que las tropas sirias suspendieron anoche, de manera unilateral, las hostilidades en esa zona.

Las fuerzas rusas detectaron que la batería enemiga de cohetes a reacción estaba situada en la localidad de Kafer-Noble, tras lo cual fue destruida por naves aéreas rusas.

Los ataques de la agrupación terrorista se produjeron desde la localidad de Zabia, situada en una zona de distensión, bajo responsabilidad turca, declaró el jefe del citado centro ruso, Viktor Kupchishin.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.