Decreto de Bolsonaro permite porte de armas en Brasil

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, firmó un decreto, publicado en el Diario Oficial de la Unión, que amplía considerablemente el porte de armas para 20 profesiones, entre los que están políticos electos, abogados y periodistas.

Según consta en el documento “podrán portar un arma políticos electos, abogados que ejerzan de oficiales de Justicia y profesionales de la prensa que actúen en coberturas policiales”, entre otras categorías profesionales.

Desde ahora, basta con ser mayor de 25 años, no tener antecedentes penales y presentar un certificado de aptitud psicológica, lo cual dará derecho a las personas a circular armadas por la calle.

Bolsonaro también ha mostrado su intención de facilitar la importación de armas y la instalación en Brasil de fabricantes de armas extranjeros, así como de facilitar el porte de armas, y no solo la tenencia, para cualquier ciudadano.

