Cuestionan sustitución de profesionales cubanos en más médicos

La senadora brasileña Vanesa Grazziotin calificó de equivocada la sustitución que intenta realizar hoy su gobierno de los profesionales cubanos por nacionales en el programa Más Médicos.

No es posible decir que ese reemplazo es un éxito y que la casi totalidad de las vacantes se llenaron, como la prensa divulga y el Gobierno de transición cree, dijo la parlamentaria del Partido Comunista.

Según Grazziotin, los contenidos de diversos periódicos apuntan que el 97 por ciento de las vacantes abiertas por convocatoria, con el objetivo de seleccionar médicos para el programa, ya se han cumplido, pero realmente es una mentira, pues el reclutamiento aún ocurre.

Denunció la grave situación de los municipios alejados y en las comunidades indígenas y quilombolas, que atrae a pocos candidatos y cuya población está sin atención médica tras el cese de los cubanos en la iniciativa.

