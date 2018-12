Crisis económica golpea a países latinoamericanos

Buenos Aires, Argentina. – El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina informó que casi 180 mil trabajadores carecía de empleo a nivel nacional al cierre del tercer trimestre del año que concluye, el 55 por ciento de ellos son mujeres.

A su vez, los docentes de la provincia de Buenos Aires, quienes han dado dura pelea este año por mejores condiciones salariales y laborales, anunciaron una movilización para este jueves en protesta por la decisión de investigar judicialmente a directores de escuelas.

En Ecuador el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, anunció este martes el segundo aumento en el año en los precios de la gasolina, a causa de la situación económica nacional.

El alza, precisó el titular, forma parte de la política oficial de reducción de subsidios para lograr saldar todas las cuentas y cubrir las obligaciones del Estado.

