Convocan en Argentina a paro por mejor salario

Docentes universitarios de Argentina convocaron a un paro de dos días para el próximo 16 de mayo en demanda de mejores salarios.

Según especialistas de la nación austral, la convocatoria se extendió a todos las universidades y se realizará una movilización en la que reclamarán la falta de respuestas satisfactorias por parte del gobierno de Mauricio Macri a la demanda de un sueldo digno.

Los pedagogos argentinos desde hace semanas exigen una propuesta salarial justa y rechazan la oferta que hizo la Secretaría de Políticas Universitarias este jueves, consistente en un aumento del 15 por ciento a pagar en 4 cuotas.

Asimismo señalaron que tras el paro se volverán a reunir las Secretarías Generales para analizar el estado de la negociación y de no existir avances se podría convocar a nuevas medidas de fuerza en la semana siguiente.

